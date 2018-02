Deel dit artikel:











Cliënten van Elver houden speeltuin schoon Foto: REGIO8

DOETINCHEM - Zorgorganisatie Elver is een samenwerking aangegaan met wijkinitiatief Doetebol. Cliënten van dagbestedingslocatie de Anna Hoeve in Doetinchem gaan voor een schone en leefbare speeltuin in de wijk zorgen.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

'Op dit moment legen zij een keer in de week prullenbakken bij Doetebol en verzamelen ze het restafval', vertelt Vanessa Schroer van Doetebol. 'Dat is echt heel belangrijk want als het gebied goed onderhouden wordt en schoon is, dan motiveert dat ook weer andere mensen dat ze het netjes houden.' Doetebol is een initiatief vanuit de wijk waar inwoners een natuurlijke speelomgeving creëren. De samenwerking met de locatie Anna Hoeve van Elver heeft als resultaat dat drie cliënten een nieuwe dagbesteding krijgen bij het speelterrein. Een frisse neus halen Voor de cliënten die aan de slag gaan in de speeltuin is het vooral belangrijk dat het terrein er netjes bij ligt en dat ze buiten aan het werk zijn. 'Lekker een frisse neus halen', zegt Dewi. Maar ze moeten ook flink aan de slag om het park goed te onderhouden. 'Geen spelen maar hard werken', vult Jeroen aan. Schroer is erg blij dat zij Doetebol zo schoon houden. 'Ze spreken ook mensen aan die rommel laten slingeren, maar lopen daar eigenlijk vooral superblij rond, dus het heeft een effect voor de hele buurt.'