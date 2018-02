Broekjes bij broekjes, sokken bij sokken: voetbalclub blij met wasbrigade

AALTEN - Roelof heeft zijn handen vol. Hij moet twee wasmachines en een droger bezighouden. Het afgelopen weekend hebben de elftallen van FC Trias in Winterswijk weer volop gevoetbald. De kleding is vies en voor de volgende wedstrijd moet het allemaal weer fris en fruitig zijn.

Samen met zes andere medewerkers zorgt Roelof dat er iedere week wordt gewassen. Het zijn allemaal mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Voor deze groep is het moeilijk om een baan te vinden.

'Dit is een goede werkplek voor de medewerkers', legt Lesley te Kortschot van Estinea in Aalten uit. 'Ze zijn allemaal anders en werken allemaal in een ander tempo. Hier moet het werk wel af, maar iedereen kan doen waar hij goed in is en kan dat in z'n eigen tempo doen.'

Werken in eigen tempo

Joke glundert de hele tijd. 'Dit is wel heel anders dan in de fabriek, dan gaat het toch ook echt om snelheid.' Ze vouwt de was op. De broekjes bij de broekjes, sokken bij elkaar en de shirts bij elkaar. 'Toen ik vanochtend bij het washok kwam, rook het niet zo lekker', lacht ze. 'Nu is het allemaal weer fris.'

Het project moet langzaam worden uitgebreid met meer medewerkers. 'We zijn net begonnen en werken hier nu twee dagen', legt Te Kortschot uit. 'Straks hoop ik dat we hier de hele week kunnen werken met veel meer mensen.'

De medewerkers wassen nu een klein deel van de elftaltenues. Als het goed is, wassen ze straks alles.

Voetbalclub blij met extra handjes

De Rabobank en de gemeente Winterswijk betalen een deel van de kosten. FC Trias is maar wat blij met de wasbrigade. 'Het gebouw wordt nu ook overdag gebruikt en dat is heel wat waard', zegt Henny te Brummelstroete van de voetbalclub. 'Onze eigen vrijwilligers en deze medewerkers kunnen ook goed door één deur.'

Al is er nog wel een puntje voor de leiders van de elftallen. Ze moeten de kleding nog wel goed in de netten stoppen en in de tassen die ze gekregen hebben, anders komen de medewerkers er niet uit en wordt de was niet gewassen. 'Dat is inderdaad nog een leerpuntje, maar we zijn net begonnen', aldus Te Brummelstroete.