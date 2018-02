Deel dit artikel:











CDA: zorgen over vliegoverlast Apeldoorn en Klarenbeek Archieffoto: Wikimedia Commons

APELDOORN - CDA Apeldoorn is bezorgd over overlast door vliegbewegingen boven Klarenbeek en de oostkant van Apeldoorn. De partij stelt vragen aan B&W over de gevolgen van de vliegroutes van Lelystad Airport.

Minister Van Nieuwenhuizen kondigde onlangs aan dat de eventuele opening van Lelystad Airport een jaar opschuift naar 2020 en liet weten dat vliegroutes aangepast worden. Volgens het CDA blijkt uit de stukken van de minister dat de overlast op sommige gebieden wordt verminderd, maar met name boven Klarenbeek en de oostkant van Apeldoorn wordt meer geluidshinder verwacht. 'Dat is onwenselijk', stelt fractievoorzitter Jan Dirk van der Borg. 'Het college is gesprekspartner van de provincie en het Rijk. Zij moeten dat aankaarten.' CDA Apeldoorn wil dat het vliegveld pas open gaat als het luchtruim opnieuw ingedeeld wordt. Zie ook: Uitbreiding Lelystad Airport uitgesteld: komt van uitstel ook afstel?

Opening Lelystad Airport later en vliegroutes boven Veluwe hoger, belooft minister