Man veroordeeld voor verduistering bij notaris

APELDOORN - Een 63-jarige man uit Apeldoorn is vrijdag veroordeeld voor verduistering. Hij kreeg negen maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur. Ook moet hij ruim 90.000 euro terugbetalen aan de notaris waar hij werkte.

De man verduisterde zo'n drie jaar lang geld, terwijl hij als boekhouder in dienst was bij een notariskantoor in Zutphen. De rechtbank vindt dat hij misbruik maakte van zijn vertrouwenspositie en liet hij zich uitsluitend leiden door zijn eigen behoefte aan financieel gewin.

De Apeldoorner mag vijf jaar lang niet werken als boekhouder of administrateur.