Bronckhorst zet in op behoud van bibliotheken

HENGELO - Bronckhorst wil de vier bibliotheken in de gemeente in de toekomst behouden. De gemeente trekt daar dit jaar eenmalig een extra bedrag van 200.000 euro voor uit.

'We hechten als gemeente groot belang aan de maatschappelijke functie van moderne bibliotheken in Bronckhorst', zegt wethouder Jan Engels. Vandaar dat een bedrag van 50.000 euro is vrijgemaakt voor de huidige exploitatie van de bibliotheken in Vorden, Zelhem, Hengelo en Steenderen, maar dat er volgens de gemeente gekeken moet worden of er 'samenwoon' bibliotheken gerealiseerd kunnen worden. Dat zou inhouden dat er meerdere maatschappelijke voorzieningen gehuisvest kunnen worden in de bibliotheekpanden.

De gemeente stelt dat op die manier de samenwerking tussen de verschillende organisaties beter tot uiting komt. 'Voor eventuele verhuiskosten stellen we daarom daarnaast nog een bedrag van 150.000 euro beschikbaar', laat Engels weten. 'Het zoeken van samenwerking met verschillende instanties en organisaties voor de bibliotheken past ook in het project Vitale kernen waarin we in Vorden, Zelhem, Hengelo en Steenderen werken aan toekomstbestendige en leefbare dorpscentra.'

Extra onderzoek naar locatie bibliotheek Zelhem

Naast het besluit over de bibliotheken in de kernen, heeft het college opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de consequenties van het behouden van de bibliotheek op de huidige locatie in Zelhem. 'Laten we het positief houden, en hopen dat er goede dingen uitkomen', aldus Bert Elschot van de Stichting Vrienden van de bibliotheek Zelhem. 'Als we niks hadden gedaan, waren er gewoon woningen gekomen.' Het onderzoek moet binnen drie maanden zijn afgerond.