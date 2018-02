Ziekenhuis start actie voor bedfiets: 'Ideaal om patiënten te laten bewegen'

ARNHEM - Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem is een crowdfundactie gestart om drie zogenoemde fietslabyrinten te kopen. Met deze bedfiets verbetert de conditie van nierpatiënten tijdens het dialyseren én hebben ze wat te doen.

'Het is gewoon ideaal om te doen', vertelt nierpatiënt Jany Schutte. 'Fietsen is goed voor je bloedsomloop. Normaal kost bewegen best veel energie. Hiermee krijg je geen tegendruk. Dus ideaal om patiënten te laten bewegen.'

Dialyseverpleegkundige Jenny Bakker: 'De patiënten liggen drie keer per week vier uur lang aan zo'n apparaat. En tijdens zo'n behandeling is verveling niet goed. We zien dankzij dit apparaat dat de patiënten actiever en enthousiaster worden.'

Crowdfundactie

Een fietslabyrint is een bedfiets met bijbehorend computerscherm. Het apparaat dat nu wordt gebruikt, is geleend. Graag wil Rijnstate drie eigen fietslabyrinten kopen. Daarom is het ziekenhuis - samen met het Rijnstate Vriendenfonds - de crowdfundactie begonnen.

Van de benodigde 15.000 euro is inmiddels bijna 3200 euro opgehaald.

