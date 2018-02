Deel dit artikel:











Illegale gokzuil ontdekt in horecazaak Foto: Pixabay

NIJMEGEN - Bij een controle in een horecazaak aan de Hatertseweg in Nijmegen is donderdagavond een gokzuil aangetroffen. Daarop kan illegaal gegokt worden. De vondst kwam na een anonieme tip.

Gokzuilen zijn computers met een internetverbinding die zo zijn ingesteld dat een consument kan wedden op sportwedstrijden. Dit is verboden. Een eigenaar van een horecagelegenheid die illegaal gokken in zijn zaak toelaat, loopt het risico dat hij een fikse boete krijgt, zijn zaak wordt gesloten of dat hij strafrechtelijk vervolgd wordt.