Landgoed Dorth: een pronkstuk in de stedendriehoek

KRING VAN DORTH - Enkele kilometers ten zuidoosten van Deventer ligt Landgoed Dorth. Het bospark is 100 hectare groot en kenmerkt zich door vele vijvers en sloten. Kikkers, salamanders en ringslangen komen hier dan ook voor. Het kasteel dat er ooit stond, heeft lang geleden plaats gemaakt voor een landhuis. Natuurmonumenten bezit het landgoed sinds 1986.

Maarten Vos is de tuinbaas van het landgoed. Hij laat BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink de mooiste plekjes zien.





Hazelaar bloeit als man én vrouw

In de vrieskou van februari is een hazelaar tot bloei gekomen. Het is de wilde plantensoort die het vroegst bloeit in ons land die. Soms is dit al in december. De struik heeft een mannelijke en een vrouwelijke bloeiwijze legt Maarten uit. De mannelijke katjes kunnen tot wel 12 centimeter lang worden, terwijl de piepkleine rode bloemetjes van het vrouwelijke geslacht zich verstoppen in kleine knopjes aan de takken.

Dood hout

Op landgoed Dorth komen alle vijf spechtensoorten voor die in ons land leven. Dode bomen mogen om die reden vaak blijven staan, vertelt Maarten. De spechten hakken er hun nesten in uit. Ook zoeken ze in het dode hout naar insecten om op te peuzelen.

Turkse tent

Op het middeleeuwse landgoed zijn volop schaduwrijke plekjes te vinden. Dat was belangrijk voor de vroegere adel en de rijken. Zij wilden een blanke huid waarmee ze zich onderscheidden van de arme, gebruinde werklieden. Zo pronkte er op het landgoed ooit ook een Turkse tent. Door de eigenaar waarschijnlijk meegenomen tijdens een reis naar het zuidelijke land. De tent werd geplaatst aan de rand van één van de vele vijvers. Als aandenken, maar ook om mee te pronken, vertelt Maarten Vos op Radio Gelderland.

