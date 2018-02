Linssen ontbreekt bij Vitesse tegen oude club VVV, Foor vervanger

ARNHEM - Bryan Linssen viel uit bij Vitesse tegen Excelsior en is niet op tijd hersteld voor het duel met VVV Venlo. Navarone Foor maakt zijn rentree, waarschijnlijk als linksbuiten.

Linssen, dit seizoen al goed voor 9 goals bij Vitesse, ontbreekt vanwege een enkelblessure. Met een flink stuk ijs op het been bekeek de Limburger vanuit de reservebank het restant van het duel met Excelsior. Vitesse blameerde zich en ging met 2-1 onderuit. Een nederlaag die hard is aangekomen in het kamp van Vitesse. Trainer Henk Fraser pakte zelfs twee vrije dagen af van de selectie.

Intern volgde een pittige praatsessie over de wisselvalligheid die de Arnhemse club ook na de winterstop weer kenmerkt. Een fraaie zege bij PEC Zwolle, gevolgd door een nederlaag bij ADO Den Haag, een sterk optreden met winst tegen Feyenoord en een week later de sof in Gelredome tegen Excelsior.

Kashia - Miazga

In die wedstrijd viel Guram Kashia al na 20 minuten uit met een hoofdblessure na een botsing met Burnet. De aanvoerder herstelde snel van de enorme bult die hij opliep en kan zaterdag in De Koel ondanks een flink blauw oog gewoon meedoen. Kashia trainde de hele week mee. Zijn compaan in het centrum Matt Miazga is hersteld van een griepje waardoor de Amerikaan vanaf het begin al ontbrak tegen Excelsior. Ook Miazga is echter terug en vormt in Venlo dus met Kashia als vanouds weer het hart van de defensie.

Foor terug

Linssen wordt vrijwel zeker vervangen door Navarone Foor. De middenvelder speelde voor het laatst op 23 december tegen PSV. In dat duel viel de Betuwenaar al voor rust uit met een schouderblessure. Foor speelt naar verwachting als een valse linksbuiten die ook veel naar binnen zal trekken. Ook Mitchell van Bergen is een optie om Linssen te vervangen, maar dan zou Beerens naar de linkerflank verhuizen. Fraser trainde de afgelopen dagen, ook woensdag in het gesloten Gelredome, met beide opties. Toch bevestigde Fraser al wel dat Foor zeker speelt. 'Alleen kan hij ook op het middenveld spelen en zou ook Mason Mount links voorin kunnen', wierp de coach nog een rookgordijn extra op.

Karavaev of Dabo

Duidelijk is ook dat Luc Castaignos weer in de spits staat. Matavz zit zijn laatste wedstrjid schorsing uit. Mogelijk maakt de Rus Karavaev zijn debuut in de basis als rechtsback en vervanger van Dabo, maar de verwachting is dat de huurling van Chelsea ook tegen VVV (nog) aan de aftrap staat. In Arnhem eindigde het duel met VVV eerder dit seizoen in een voor Vitesse teleurstellend gelijkspel (1-1).

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Faye; Serero, Mount, Bruns; Beerens, Castaignos, Foor