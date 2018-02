Het is fijn om 109 te zijn, vindt de oudste inwoner van Gelderland

RHEDEN - Met een stralende glimlach zit Jantje Bongers-van Steenbeek in Rheden achter haar gebakje met '109' erop. 'Ben ik de oudste inwoner van Gelderland, echt?', vraagt ze vol ongeloof. Maar de aandacht vindt ze gezellig. En ze vindt het een enorme eer dat de burgemeester haar komt feliciteren. Met rozen en bonbons. 'Ik snoep niet veel, maar bonbons vind ik heerlijk', zegt ze met een ondeugende blik.

'Ik heb het nog wel lekker naar mijn zin', vertelt mevrouw Bongers in woonzorgcentrum Rhederhof. Maar gevraagd naar al haar herinneringen aan de lange eeuw die ze heeft meegemaakt, weet ze niet zo goed wat ze moet vertellen.

Ze kan zich de Eerste Wereldoorlog nog goed herinneren zegt ze. Maar wat precies weet ze niet meer. Ze trouwde met een schipper en bracht vele jaren met hun zeven kinderen op het schip door.

Koud water

Gevraagd naar haar geheim zegt ze: 'Het gaat automatisch. Gebeurt vanzelf.' Elke dag de rug met koud water wassen.' Op ons bericht op Facebook kwamen honderden felicitaties binnen. Als ze de reacties ziet, begint ze te stralen: 'Allemaal voor mij, wat ontzettend leuk!'

Burgemeester Carol van Eert vindt het een hele eer dat hij de 109-jarige mag feliciteren. 'Heel bijzonder. Ik denk dat de gezonde lucht in onze gemeente ook bijdraagt aan de gezondheid van onze inwoners.'

Tot vorig jaar had de gemeente Rheden twee inwoonsters van 108, maar drie weken geleden is Johanna Pieternella Simons-Nelemans uit Velp overleden. Zij was een paar maanden na Jantje Bongers jarig.

Zie ook: De oudste inwoonster van Gelderland is jarig