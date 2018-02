Drugsloods Lunteren: 'Er komt wel een boefje uit'

LUNTEREN - De politie heeft nog niemand aangehouden voor het drugsafval dat donderdag werd gevonden in Lunteren. Maar dat lijkt een kwestie van tijd. 'Er komt wel een boefje uit', zegt woordvoerder Thomas Aling van de Landelijke Eenheid die het onderzoek doet.

In de loods aan de Meulunterseweg werden volgens Aling geen drugs gefabriceerd. In de loods bij de woonboerderij lag slechts drugsafval opgeslagen. Het ging om duizenden liters. Het afval zat in een groot aantal vaten.

De afgelopen tijd worden vaker drugsvondsten gedaan in de Gelderse Vallei. Vorige week werden ook in Lunteren grondstoffen voor synthetische drugs ontdekt. Dinsdag was het raak in Barneveld. In een boerenschuur stuitte de politie op een kleine hennepkwekerij en een drugslab. Vermoedelijk werden in die schuur amfetamines geproduceerd.

