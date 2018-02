Onderzoek naar omvang Koningsdag Arnhem

ARNHEM - Stichting Koningsdag Arnhem heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar het aantal mensen dat op Koningsdag Arnhem bezoekt.

De stichting wordt hierbij geholpen door reizigersgegevens van de NS en Arriva. Ook levert de politie luchtfoto’s aan en worden op pleinen 360 graden foto’s gemaakt.

Koningsdag is in Arnhem het grootste gratis feest dat jaarlijks plaatsvindt. Het zou qua omvang zelfs het derde feest van Nederland zijn. Met de informatie die de organisatie krijgt, kan in kaart worden gebracht hoeveel mensen het feest jaarlijks op de been brengt.