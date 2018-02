Deel dit artikel:











Dode vrouw Hattem omgekomen door misdrijf Foto: Omroep Gelderland

HATTEM - De 34-jarige vrouw die maandag dood werd gevonden in een huis in Hattem is door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie vrijdag. Een verdachte zit nog steeds vast.

De vrouw - die volgens buren zwanger was - werd maandagavond dood aangetroffen in een bovenwoning aan de Kraaijenbergstraat. In de woning was ook een man aanwezig. Hij werd aangehouden. De vrouw en man woonden samen op het adres. Eerder werd bekendgemaakt dat de verdachte in ieder geval nog veertien dagen blijft vastzitten. Agenten voeren deze vrijdag nog een sporenonderzoek uit in het huis. Ook wordt een buurtonderzoek gehouden. Zie ook: Dode vrouw gevonden in huis Hattem; verdachte aangehouden

Dode vrouw was zwanger, zeggen buren

Man langer vast in zaak dode vrouw Hattem Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl