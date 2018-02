Slachtoffers overval ontmoeten tiener die onschuldig vastzat

INGEN - In Lienden heeft een ontmoeting plaatsgevonden tussen de twee slachtoffers van een woningoverval en het meisje van 17 uit Ingen. De tiener werd begin deze week onterecht als verdachte beschouwd en urenlang verhoord door de recherche.

Samen met haar moeder bracht het meisje donderdagavond een bezoek aan het oudere echtpaar. Dat was een wens van het meisje, en nadat ze onschuldig bleek te zijn, stemden de overvalslachtoffers ermee in.

'Het was een fijne ontmoeting', laat moeder Nathalie weten aan Omroep Gelderland. Samen met haar dochter had ze een bos bloemen meegebracht voor de bewoonster.

De Ingense tiener werd maandag van haar bed gelicht, omdat ze op camerabeelden zou zijn herkend als betrokkene bij de overval, waarbij het echtpaar werd bedreigd en de man zwaar mishandeld. Ze zou het meisje zijn dat vlak voor de overval in januari 2017 om een flesje water vroeg.

Lief gebaar

'Het was een goed gesprek en een lief gebaar dat ze zijn gekomen', beaamt de overvallen bewoner in Lienden. 'Ze ziet er anders uit en haar stem is ook heel anders dan dat van het meisje dat bij ons toen aanbelde.'

De man zegt het vervelend te vinden dat de maandag aangehouden tiener bij de overval is betrokken. 'Ze heeft een stempel op zich gedrukt gekregen en ze moet verder.' Het slachtoffer benadrukt dat de politie in hun zaak lof verdient. 'Ze zijn goed bezig, maar iedereen maakt fouten.'

Betrokkenen willen rust

Ze werd langdurig verhoord op het bureau in Arnhem en bracht ook geruime tijd in de cel door. Haar moeder pleit na de traumatische gebeurtenis voor haar dochter voor een humanere behandeling voor minderjarige verdachten.

Moeder en kind willen nu rust, zegt moeder Nathalie. Dat geldt ook voor het overvallen echtpaar in Lienden. 'Door de landelijke aandacht voor de zaak, ook via Opsporing Verzocht, wordt alles weer opgerakeld.'

