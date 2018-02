Gijzelnemer Klarendal hoort 2 jaar cel eisen: 'De gijzelaars zijn schijtzakken'

ARNHEM - De man die in de Arnhemse wijk Klarendal vier medewerkers van de gemeente gijzelde, vindt het zwaar overdreven dat hij al zolang in de cel zit. Dat zei hij vandaag tijdens de behandeling van de zaak.

De gijzelaars zijn volgens hem 'schijtbakken' en hij heeft 'niets verkeerd gedaan'. De officier van justitie eiste twee jaar cel en tbs met dwangverpleging omdat de verdachte 'zeer gewelddadig gedrag' vertoonde.

De zaak begon vanochtend met het verhaal van de verdachte, Frans J. Hij nam op 3 mei vorig jaar in legertenue in een wijkcentrum in Klarendal vier handhavers van de gemeente in gijzeling. Ze liepen daar stage. J. werd na de gijzeling aangehouden door een arrestatieteam.

De verdachte zegt dat hij naar het wijkcentrum ging omdat hij wilde dat de wijkagent zou bemiddelen in een conflict met de sociale dienst. Hij had een dolkmes bij zich, een beschermvest, een speelgoedpistool en een mes van 20 centimeter lang. Werkmessen, zegt J. 'Die heb ik altijd bij me.'

Zwaar ziek

De aanwezigen in het wijkcentrum dachten eerst aan een grap, tot ze zagen dat Frans J. een bomgordel droeg. Hij riep: 'Dit is een overval, maar ik doe jullie niets want het is gericht tegen de overheid.' We waren erg bang, verklaarden de gijzelaars later bij de politie.

Frans J. ziet het anders. Hij zei tegen de politie: 'Als die stagiaires bang worden van een bom dan is dat hun probleem, de schijtzakken.' Nu zegt de verdachte dat hij zwaar ziek was tijdens de verhoren. In zijn eigen woorden: 'Ik lulde uit mijn nek.'

Unieke hersenen

J. verklaart dat hij tijdens de gijzeling met de stagiaires over Vitesse praatte. Ook vindt hij dat hij zelf is gegijzeld, omdat het wijkcentrum na de gijzeling werd ingesloten door politie-eenheden. De verdachte was bang dat hij door de politie werd neergeschoten.

De Arnhemmer ontkent een brief te hebben meegegeven aan twee stagiaires die ze aan de politie moesten geven. Daarin zou hebben gestaan dat hij een arrestatieteam kan uitschakelen met behulp van zijn 'unieke hersenen'. Allemaal niet waar, vond de man. 'Al mijn woorden worden verdraaid.'

De advocaat van de verdachte wil dat hij wordt vrijgesproken. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Verslaggever Jeroen Mäkel is aanwezig bij de rechtszaak. Hij doet verslag via Twitter: