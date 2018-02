Is het een wolf of toch een hond? Dit zijn de verschillen

ARNHEM - De wolf is volop in Nederland. Afgelopen week werd het wilde dier op verschillende plekken in Gelderland en daarbuiten gespot. Maar hoe herken je een wolf? En wat is het verschil tussen de wolf en de wolfhond?

Op de Facebookpagina van Omroep Gelderland kregen we de vraag hoe Wolven in Nederland een wolf herkent en wat nu eigenlijk het verschil is tussen een wolf en de wolfhond.

Wolf of wolfhond?

Ze kunnen enorm veel op elkaar lijken, beaamt Leo Linnartz van Wolven in Nederland. 'Toch kun je een wolf goed onderscheiden van een wolfhond als je weet waar je op moet letten. Het is goed om te weten dat een wolf niet hetzelfde is als een wolf(s)hond.'

'Een wolfhond is namelijk een kruising tussen een wolf en een hond. Meestal zijn ze witter en contrastrijker dan wolven. Een wolfhond is een heel ander type ras. De wolven die we in Nederland zien worden het vaakst verward met de Saarlooswolfhond, de husky en Tsjechische wolfhond', zegt Linnartz.

Witte behaarde oren en een robuuste kop

De kop van de wolf en de oren zijn erg kenmerkend en daarom moet je daar als eerste op letten. 'Er moet een volle hand tussen de oren passen, de oren staan verder uit elkaar dan bij een wolfhond. Het oor van een wolf is ronder en kleiner dan van een hond en binnenkant van het oor is wit en heel behaard.'

Kenmerken van de wolf

Hier kun je nog meer op letten als je denkt een wolf te zien.

De vacht van een wolf is beige tot rossig bruin

De vacht gaat geleidelijk over in een grijzige bovenkant, met een onduidelijk donker zadel

De wolf is wit rondom de bek

De wolf heeft lange, stevige poten

De wolf heeft een dik behaarde, naar beneden hangende rechte staart

De wolf heeft spitse rechtopstaande, naar de top toe iets afgeronde oren

De wolf heeft een brede, krachtige kop, waardoor de oren verder uit elkaar staan dan bij een hond

De wolf heeft een rechte rug

Wolf gezien?

Op de website van Wolven in Nederland is te vinden wat je moet doen als je een wolf denkt te zien.

Zie ook: Wolf nu bij Putten gesignaleerd