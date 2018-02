Klokken bij Maas-Waalkanaal komen er niet

NIJMEGEN - De vier klokken onder de vier bruggen over het Maas-Waalkanaal in Nijmegen komen er niet. Het college van Nijmegen vindt het project 'Big Bang' te risicovol.

De klokken zouden overdag vijf keer per dag één gong laten horen en zo een verbinding maken tussen de bruggen en de verschillende wijken aan het kanaal.

17 sensoren

Volgens de gemeente zijn de technische oplossingen die nodig zijn om aan de veiligheidseisen te voldoen te complex. Bovendien vergen ze te veel beheer. Er zijn bijvoorbeeld zo'n 17 sensoren nodig om de klokken zo af te stellen dat zij niet luiden als er schepen onder de bruggen doorvaren.

'Het is teleurstellend dat het kunstwerk uiteindelijk niet kan worden gerealiseerd. Er is veel energie gestoken in het mogelijk maken van het werk, maar veiligheid op en rond het water en de functionaliteit van het werk staan wat ons betreft voorop', stelt wethouder Bert Velthuis. 'Het geld dat nu vrijkomt, blijft beschikbaar voor kunst bij de vier bruggen over het Maas-Waalkanaal.'

Geldverspilling

Eerder werd al duidelijk dat bewoners van onder meer de wijk Dukenburg niet zitten te wachten op de klokken. Ze vreesden geluidsoverlast en vonden het een verspilling van 150.000 euro, het bedrag dat het project zou gaan kosten.

