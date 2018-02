Plofkraak supermarkt Druten mislukt, drie aanhoudingen

De plofkraak gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag. De politie was meteen met veel man op de been. De omgeving werd enige tijd afgezet. De politie voert nog een sporenonderzoek uit en doet onderzoek in de buurt.

Op beelden is te zien dat een ruit van de supermarkt beschadigd is. De drie wilden volgens de politie de pinautomaat tot ontploffing brengen. De Explosieven Opruimingsdienst stelden de explosieven veilig en namen deze mee.

Toen de situatie veilig was, kon de Albert Heijn gewoon open.

Beelden van de supermarkt waar geprobeerd is de plofkraak te plegen:

