VVD Duiven organiseert politiek café

DUIVEN - De VVD in Duiven wil graag in gesprek met de inwoners van die gemeente. Daarom organiseert de partij precies één week voor de gemeenteraadsverkiezingen een politiek café.

De VVD roept alle inwoners van Duiven, Groessen en Loo op om langs te komen. Iedereen mag onderwerpen aandragen, maar in elk geval wordt er gesproken over verkeer (inclusief A15), wonen en werken en over veiligheid.

De avond begint om 20.00 uur en is in Bij Welling aan het Remigiusplein in Duiven.