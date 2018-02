Henk de Jong waarschuwt: het gaat vanavond om scherpte en concentratie

Druk gebarend beweegt Henk de Jong zich over het veld van De Vijverberg in Doetinchem. Hier en daar een arm om de schouder, op een ander moment weer een felle aanwijzing. Het geluid van de Fries galmt door het kille stadion waar trouwe vrijwilligers honderden blauwe stoeltjes schoonmaken voor de wedstrijd van morgen.

Bekijk de interview (tekst gaat verder onder de video)

Hobbelig veld

Normaliter traint de selectie sinds de winterstop bij amateurclub DZC'68 vooral op uitstekend kunstgras, maar door de winterse omstandigheden leek het de staf verstandig ook weer een keer normaal gras te voelen. 'Een droog veld, maar het hobbelt ook', constateerde De Jong al snel. 'We zullen dus geconcentreerd moeten zijn. Het is ook voor ons weer even wennen op een gewoon veld. Daarom is dit goed.'

Vorst

In een hoek, daar waar nauwelijks zon komt en het veld duidelijk minder goed is, staat apparatuur met lampen die voor verbetering moet zorgen. 'Doordat de vorst er in zit, krijg je toch een wat andere situatie. Ik ben blij dat we hier terecht konden, want we hebben lekker kunnen trainen', reageerde De Jong.

Schoonheidsprijs

De Graafschap kan vanavond alleen maar verliezen tegen laagvlieger Helmond Sport. Supporters verwachten een overwinning. 'We willen altijd winnen, maar als je gaat denken deze winnen wij wel even, heb je een probleem. Zij komen hier niet voor de schoonheidsprijs. Het gaat om scherpte en concentratie. En als we dat hebben, maken we een goede kans van Helmond Sport te winnen.'

In de war

Volgens De Jong heeft de nederlaag tegen FC Emmen (5-2) niet lang nagedreund.'Het was vervelend, want we hadden dat goede gevoel na een mooie serie. Het is vooral de hoogte van de uitslag. Vaak is het nodig, maar het overkomt ons wel. En daar zijn we mee aan de slag. Maar we moeten er ook weer niet van in de war raken. Dan heb je namelijk een groot probleem.'