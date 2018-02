Deel dit artikel:











Lijsttrekkers Doetinchem gaan in debat

DOETINCHEM - Alle 12 lijsttrekkers van de partijen, die in Doetinchem meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen gaan woensdagavond met elkaar in debat. Dat gebeurt in De Gruitpoort.

De lijsttrekkers beginnen het debat met een pitch, waaruit moet blijken wat de kiezers de komende vier jaar van de desbetreffende partij mag verwacht. Daarna gaan de 12 kandidaten in groepjes van vier debatteren aan de hand van stellingen. Er kunnen ook vragen vanuit de zaal worden gesteld. De organisatie van het debat is in handen van dagblad De Gelderlander. De avond begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.