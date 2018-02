Waar kun je in Gelderland schaatsen?

ARNHEM - Dankzij de vorst kunnen we komende week weer het ijs op. Dat is goed nieuws voor iedereen die voorjaarsvakantie heeft en graag de ijzers onderbindt.

Zondagochtend kon als eerste geschaatst worden op de ijsbanen in Buurmalsen en Oosterbeek, maar na een paar uurtjes was het ijs daar door de zon te slecht geworden. In onder meer Hoenderloo kan vanmiddag ook geschaatst worden, maar bij de meeste banen moet worden gewacht tot maandag of anders dinsdag.

Bij Omroep Gelderland zijn we benieuwd of er ook in uw dorp of stad geschaatst kan worden. Vul onderaan deze pagina het formulier in en uw ijsbaan verschijnt automatisch op de kaart!

