Lokale D66 reageert gevat op vernielde posters

'S-HEERENBERG - D66 Montferland reageert gevat op vernielde posters op enkele verkiezingsborden in de gemeente. De partij vraagt inwoners die een poster willen zich te melden, waarna leden ze gratis gaan bezorgen.

‘’Er zijn inmiddels meer posters besteld om gratis uit te delen aan inwoners van Montferland, dan hoeven ze niet meer van de posterborden afgehaald te worden’’, stelt de partij van lijsttrekker Ruth Mijnen, die de interesse in haar posters wel begrijpt. ‘’We hebben een hele duidelijke boodschap op onze poster gezet: Stem D66! En dat valt op. Onze poster verschilt ook van die van andere partijen. We hebben er geen foto op staan van mij als lijsttrekker of een van onze lokale kandidaten.’’



De zes politieke partijen in Montferland beplakten de borden afgelopen week gezamenlijk in Loerbeek. D66 gaat de vernielde posters komende dagen vervangen. De verkiezingsprogramma’s en kieslijsten van de deelnemende partijen zijn hier te vinden.