Deel dit artikel:











PvdA/GroenLinks Zaltbommel protesteert bij Sachem

ZALTBOMMEL - Het campagneteam van de PvdA/GroenLinks in Zaltbommel protesteert vrijdag bij het chemiebedrijf Sachem in die gemeente. Het bedrijf hoort niet thuis op de plek waar het nu gevestigd is, vindt de partij.

Sachem is nu gevestigd op het Van Voordenpark, maar de PvdA/GroenLinks vindt dat de chemische fabriek hoort te staan in industriële zones als de Maasvlakte, Moerdijk of Chemelot. De partij wil dit duidelijk te maken tijdens een bijeenkomst vrijdag voor de toegangspoort van Sachem in Zaltbommel. Geen uitbreiding De PvdA/GroenLinks stelt nadrukkelijk niet tegen de fabriek te zijn en de bestaande vergunningen en rechten te willen respecteren. Maar uitbreiding zit er wat de partij betreft niet in. Ze wil zich samen met het bedrijf en andere overheden inzetten om te komen tot een verplaatsing van Sachem, zoals dat eerder met metaalgieterij Van Voorden gebeurde. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl