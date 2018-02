Deel dit artikel:











'Ik dacht: misschien gaat mijn huis er ook aan', buurman geschrokken van woningbrand Foto: News United/Rens Hulman

ZUTPHEN - Het was wel even schrikken voor Wiebe de Vries. Hij woont aan de Graaf Ottosingel in Zutphen, waar afgelopen nacht een grote uitslaande brand woedde. Hij en zijn vrouw kwamen er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf.

'De vlammen waren behoorlijk heftig', vertelt Wiebe tegen Omroep Gelderland. 'Ik stond op een gegeven moment buiten en dacht: misschien gaat mijn huis er ook aan.' Het vuur brak rond 1.00 uur uit in de woning van zijn buurman. 'Iemand drukte op onze bel en bonsde op onze deuren. Het duurde even, maar op een gegeven moment merkte ik dat ze 'brand' riepen.' Veilige afstand Wiebe en zijn vrouw trekken snel hun kleren aan en verlaten het pand. 'Er stond allemaal politie voor onze deur. Je weet eerst niet wat je moet doen, maar we zijn maar op een veilige afstand gaan staan.' Luister hier het hele interview met buurman Wiebe de Vries: Dan zien ze dat het vuur niet overslaat naar hun woning. 'Het vuur ging de andere kant op en zat overal. De brandweer spoot het nat en heeft toen alle dakpannen eraf gehaald.' Huizen nog bewoonbaar? Na enkele uren had de brandweer de brand onder controle. Er vielen geen gewonden. Wel zijn zes bewoners van omliggende panden gecontroleerd door ambulancepersoneel. Het is nog niet duidelijk of alle huizen weer bewoonbaar zijn. Wiebe denkt van niet. 'Die mensen kunnen voorlopig niet in hun woning. Die zijn helemaal uitgefikt.'