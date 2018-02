Twee vlaggen in raadszaal Wijchen

WIJCHEN - In de raadszaal in Wijchen zijn binnenkort zowel de Wijchense als de Nederlandse vlag te bewonderen. Het plan komt uit de koker van de plaatselijke VVD.

Om de andere raadsleden op te warmen, stonden er tijdens de raadsvergadering al een aantal Wijchense vlaggen op de tafels. Volgens fractievoorzitter Nick Derks zijn de vlaggen ‘verbindende symbolen om tentoon te spreiden.’

'Verkiezingsretoriek'

Uiteindelijk werd het voorstel aangenomen, maar niet iedereen was het eens met de frontman van de VVD. Zo stemden zes van de tien raadsleden van Kernachtig Wijchen tegen dit voorstel.

Pim Verbeeten, fractievoorzitter van de grootste partij in Wijchen, noemde het ‘verkiezingsretoriek van de VVD’. Ook Gewoon Wijchen, Wijchen Lokaal en een lid van het CDA konden zich niet vinden in het idee van de VVD.

Andere vlaggen

De andere partijen waren enthousiaster, maar hadden nog wel wat op- en aanmerkingen. Zo zou Johan de Kievit van Sociaal Wijchen graag een regenboogvlag in de raadszaal zien. En Esther Dauphin van D66 ziet graag de Europese vlag toegevoegd worden.

Ook had de frontvrouw van D66 een toevoeging aan het plan van Nick Derks. 'Zorg ervoor dat het stijlvol gebeurt, want het moet passen in deze raadszaal', aldus Dauphin. Uiteindelijk gaat het presidium (besturend orgaan) bepalen hoe dit voorstel precies wordt uitgewerkt.

Wijchen is niet de eerste Gelderse gemeente waar vlaggen in de raadszaal staan. In Harderwijk pronken sinds kort zelfs drie exemplaren in de vergaderruimte: de Nederlandse, Europese en Harderwijkse vlag.

