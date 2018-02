Loods bij manege Barneveld verwoest na grote brand

De brand in de loods aan de Valkseweg ontstond rond 1.00 uur. Toen de brandweerlieden arriveerden, stond het gebouw al in lichterlaaie. Na enkele uren had de brandweer het vuur onder controle.

Volgens de brandweer Gelderland-Midden neemt het nablussen nog enkele uren in beslag. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk.