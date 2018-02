Deel dit artikel:











Mogelijk plofkraak bij supermarkt Druten Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

DRUTEN - Bij de Albert Heijn aan de Scharenburg in Druten is in de nacht van donderdag op vrijdag veel politie op de been geweest. De politie doet onderzoek naar een mogelijke plofkraak.

De omgeving is enige tijd afgezet geweest en de technische recherche heeft onderzoek gedaan. Volgens een verslaggever van Omroep Gelderland is een ruit naast de pinautomaat gebarsten. Politieonderzoek bij de supermarkt (tekst gaat verder onder de foto) Foto: Omroep Gelderland Personeelsleden en leveranciers mochten in eerste instantie niet naar binnen. Inmiddels is de winkel gewoon open. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl