Uitslaande brand woning Zutphen

ZUTPHEN - Aan de Graaf Ottosingel in Zutphen heeft een zeer grote, uitslaande brand gewoed. De brandweer meldt dat de brand inmiddels onder controle lijkt. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland sprak van forse rookontwikkeling boven de stad.

Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Zes personen uit omliggende panden zijn gecontroleerd door medewerkers van een ambulance. Het gaat om een brand in een woning die over is geslagen naar een tweede woning.

De brand brak net voor enen uit. Personen uit omliggende woningen en een appartementencomplex zijn geëvacueerd. Zij worden opgevangen in de omgeving. Het is nog niet duidelijk wanneer zij weer terug kunnen naar hun woning.

De brandweer schaalde na het uitbreken direct op om uitbreiding van het vuur te voorkomen. Bij de brand werden acht blusvoertuigen ingezet en twee hoogwerkers. Het advies is om bij overlast van rook ramen en deuren te sluiten.