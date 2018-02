Grote uitslaande brand in huis Zutphen, brandweer sloopt deel dak

ZUTPHEN - In een huis aan de Graaf Ottosingel in Zutphen heeft afgelopen nacht een grote uitslaande brand gewoed. Er zijn geen gewonden, wel zijn zes bewoners van omliggende panden gecontroleerd door ambulancepersoneel.

Omwonenden werden geëvacueerd en opgevangen bij familie of vrienden. Het is nog niet duidelijk of alle huizen weer bewoonbaar zijn.

De brand brak net voor 01.00 uur uit en sloeg over naar een tweede woning. De brandweer schaalde na het uitbreken direct op om uitbreiding van het vuur te voorkomen. Er werden acht blusvoertuigen ingezet en twee hoogwerkers. De brandweer sloopte een deel van het dak om bij de vuurhaard te komen.

Vanwege de rookontwikkeling werd naar omwonenden een NL-Alert verstuurd met het advies om ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak van de brand is nog niets te zeggen.