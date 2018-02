Wethouder Johan Sluiter overleeft WMO-debat in Lingewaard

De gemeenteraad van Lingewaard debatteerde over de resultaten van een onderzoek naar vermeende misstanden bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Twee versies van WMO-advies

Aanleiding voor het onderzoek was een ontdekking die Carla Claassen deed. Ze is fractievoorzitter van de lokale SP en gebonden aan een rolstoel. Per toeval kwam ze er achter dat er twee versies bestaan van het WMO-advies voor haar. In het ene heeft ze recht op hulp. In de andere niet. Het Medisch Tuchtcollege tikte onlangs de keuringsarts op de vingers die hiervoor verantwoordelijk was. Hij zei het rapport onder druk van ambtenaren te hebben aangepast.

Privacy en duidelijke regels

Het onderzoek dat volgde handelt niet over de zaak van Claassen. De onderzoekers keken wel naar hoe de WMO in het algemeen door de gemeente wordt uitgevoerd. Overwegend goed, is de conclusie. Er zijn wel verbeteringen nodig. Zo moet er beter worden omgesprongen met de privacy van aanvragers en moeten de regels voor hulp duidelijker zijn.

'Hij heeft wel vaker dingen beloofd'

De wethouder bood zijn excuses aan en beloofde verbetering. Claassen heeft daar geen vertrouwen in. 'Ik geloof niet dat deze wethouder de problemen op kan lossen. Hij zegt nu de aanbevelingen over te nemen, maar hij heeft wel vaker dingen beloofd.'

