Deel dit artikel:











Geldkistje met emotionele waarde na ruim twee jaar teruggevonden Foto: Facebook Politie Harderwijk

ERMELO - In de bossen in Ermelo is donderdagmiddag een geldkistje gevonden. Daarin werd een trouwboekje, maar ook een heel oud schoolrapport aangetroffen.

Tijdens een woninginbraak in februari 2016 was het kistje meegenomen. Daar kwam de politie achter, toen de gegevens uit het trouwboekje werden bekeken. Een man had ruim twee jaar geleden aangifte gedaan van een inbraak en dat stond (uiteraard) nog in het politiesysteem. De politie heeft het geldkistje teruggebracht naar de eigenaar. Van de inhoud was helaas weinig meer over. 'Maar er kan uiteraard toch een hoop emotionele waarde aan de inhoud zitten', schrijft de politie op Facebook. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl