Eigenwijze bestuurder hangt celstraf boven het hoofd

NIJMEGEN - Een man uit Lent is wel heel erg hardleers. Hij raakte zijn rijbewijs onlangs kwijt, omdat hij veel te hard had gereden. Toch kroop hij donderdag weer achter het stuur. Een wijkagent hield de man staande.

Omdat de man eerder 77 kilometer per uur te hard had gereden en bovendien destijds onder invloed was, werd zijn rijbewijs ingenomen. Hij mocht dus helemaal geen gemotoriseerd voertuig besturen.

Omdat de inwoner van Lent nu dus gewoon weer was gaan rijden, riskeert hij een gevangenisstraf van twee weken.