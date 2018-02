Deel dit artikel:











'The Passion is kwetsend en doet pijn', zegt de SGP in Nunspeet Yko Hoekstra als Jezus en Laura Groeneveld als Maria Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - De SGP in Nunspeet is geschrokken van het nieuws dat er in Nunspeet een lokale editie van The Passion wordt opgevoerd. De partij zegt dat een groot deel van de inwoners niet achter de opvoering staat. 'We krijgen veel reacties van mensen die zich geraakt voelen en er pijn en verdriet om hebben.'

De lokale omroep RTV Nunspeet organiseert The Passion in samenwerking met Sander Klugt van Focus film en videoproducties. Het verhaal over de laatste uren van Jezus' leven, lijden en opstanding wordt vanaf een groot podium vertolkt door musicalacteurs en Nunspeters. Er worden beelden op een groot projectiescherm vertoond, live afgewisseld met podiumoptredens en impressies van de kruisstoet, die zich gelijktijdig door Nunspeet richting het centrum beweegt. SGP: merendeel van de kerken heeft moeite met The Passion Volgens RTV Nunspeet ondersteunen verschillende kerken en ondernemers deze Passion in Nunspeet. De SGP zegt: 'Het merendeel van de kerken binnen onze gemeente heeft aangegeven grote moeite te hebben en groot verdriet te voelen over het feit dat de voorstelling uitgerekend in een christelijk dorp als Nunspeet plaatsvindt.' De partij zegt reacties te krijgen van mensen 'die pijn ervaren en verdriet omdat de essentie, het meest heilige deel van ons geloof, in de openbare ruimte wordt nagespeeld. Voor ons is het naar de aarde komen en het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus het meest tere deel van ons geloof.' 'Het evenement kwetst en doet pijn' De SGP wil nu weten of de gemeente een vergunning heeft gegeven voor het paasspektakel en of de gemeente bij de afweging rekening heeft gehouden met de gemeenschap 'en dat dit evenement zoveel mensen kwetst en pijn doet'. The Passion is bekend geworden als een programma van de EO en KRO-NCRV die deze moderne vertelling van de laatste uren van Jezus' leven live uitzenden op televisie. 'Het doel is om het grote publiek op een eigentijdse manier kennis te laten maken met het verhaal van Jezus Christus', zo laten de omroepen weten. Zie ook: RTV Nunspeet organiseert The Passion Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl