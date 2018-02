Liedjes Loren (20) niet voor Duitsland naar Eurovisie Songfestival

Loren schreef mee aan twee nummers: My Own Way en Jonah. Jonah schreef ze onder andere met Axel Ehnström. Die deed in 2011 voor Finland mee aan het Eurovisiesongfestival als Paradise Oskar.

De voorrondes van het Duitse Songfestival werden donderdagavond live uitgezonden bij de Duitse zender ARD. Loren zat naast de artiesten de show te bekijken in Berlijn.

Nederlandse Birdy

Loren werd enkele jaren geleden bekend bij het grote publiek door de zoektocht naar de 'Nederlandse Birdy' van radio-dj Giel Beelen. Twee jaar geleden rondde ze de Herman Brood Academie af en tegenwoordig is ze druk als singer/songwriter.

