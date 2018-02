Gemeente lapt 40.000 euro voor 'schuine' parkeervakken

'Op maandag is het al link, maar op een zaterdag kom ik hier echt niet met de auto. Dan is het een chaos', zegt een bewoner. Het was soms meerdere keren per dag raak met bijna-ongelukken. Na klachten van inwoners besloot de gemeente om in te grijpen.

40.000 euro

Inmiddels worden er 45 rechte parkeerplekken teruggebracht naar 40 schuine parkeerplaatsen. De kosten? Zo'n 40.000 euro. En dat terwijl de Dorpsstraat nog niet zo lang geleden is gerenoveerd.

'Elst is populair en een van de weinige plekken waar zoveel winkelaanbod en gratis parkeren is', vertelt een woordvoerder van de gemeente Overbetuwe. 'Het zorgt ervoor dat de situatie flink is veranderd sinds de eerste aanleg.'

De stratenmakers kunnen dus weer aan de slag, ze werken van voor naar achteren in de Dorpsstraat om alle parkeervakken te verleggen.



Foto: Omroep Gelderland

