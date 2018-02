Vissen in veiligheid gebracht na ontmanteling hennepkwekerij

NIJMEGEN - Het hennepteam van de politie in Nijmegen heeft woensdag een inval gedaan bij een woning aan de Zellersacker. In de uitgediepte kruipruimte van de het huis werd een professionele hennepkwekerij met 205 planten aangetroffen.

Omdat de kruipruimte uitgediept was en het niet bekend was of er instortingsgevaar bestond, is de constructie eerst onderzocht door de Omgevingsdienst. Alles bleek stabiel te zijn, maar er was wel sprake van een zeer brandgevaarlijke situatie en diefstal van stroom. Netbeheerder Liander heeft de meter verwijderd en de kwekerij is door een professioneel bedrijf ontmanteld. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Aquarium

In het pand werd ook een aquarium met vissen aangetroffen. Omdat er geen stroom meer was en de vissen mogelijk zouden kunnen sterven, heeft de politie de Dierenambulance gewaarschuwd, zodat de vissen konden worden opgehaald en verzorgd.