Opengebroken kluizen en geldkistjes gevonden in sloot

EDE - De politie in Ede heeft twee opengebroken kluizen, een kluisdeur en geldkistjes gevonden in een sloot. Een buurtbewoner tipte de agenten, nadat een verdacht persoon een groot voorwerp in een sloot gooide.

Volgens de politie is het een klassieke werkwijze. 'Het is een bekende werkwijze van woninginbrekers om gestolen kluizen in sloten te dumpen, nadat ze deze hebben leeggeroofd', schrijven ze op Facebook.

Muntencollectie teruggevonden

In een van de geldkistjes zat een grote antieke muntencollectie. 'Middels een gestolen paspoort die wij daar ook aantroffen, konden wij deze muntencollectie linken aan een woninginbraak. Wij hebben de eigenaar in kennis gesteld en hij was dolblij dat hij zijn antieke muntencollectie terug had', aldus de politie.

De daders van de dumping zijn nog niet gevonden.