Verschillende bustarieven voor dezelfde rit, kan dat? Ja

EDE - Busreizigers in de regio Ede is het mogelijk al opgevallen. Hoewel de bussen van dezelfde maatschappij zijn, namelijk van Syntus, zijn de tarieven niet hetzelfde. Wie een los kaartje koopt in een blauwe Gelderse Syntusbus betaalt 2 euro. Maar in een Utrechtse, rood-witte, Syntusbus die ook in Ede rijdt kost datzelfde kaartje 2,80 euro.

Het prijsverschil doet zich voor sinds de nieuwe dienstregeling in december. Het moederbedrijf van Syntus, Keolis Nederland, meldt dat aan een oplossing wordt gewerkt en dat het verschil van 80 cent fors is. Eind april is dat verschil weg, is de verwachting.

Niet meer overstappen in Veenendaal

'Voorheen moesten busreizigers tussen Ede en Utrecht overstappen in Veenendaal. Nu hoeft dat niet meer', legt Hanneke Ruiter van Keolis Nederland uit. 'Sinds december rijden Syntus Gelderland en Syntus Utrecht gezamenlijk op de lijnen 5, 83 en 85 in Ede. De lijnen 5 en 85 vallen onder de verantwoordelijkheid van Syntus Gelderland en lijn 83 onder die van Utrecht', zegt ze.

Ongeveer tweederde van de ritten wordt gereden door de Gelderse bussen, de rest door die van Syntus Utrecht. Ruiter: 'Reden dat we de ritten gezamenlijk rijden is dat mensen niet hoeven over te stappen in Veenendaal.'

Dit is voor de reiziger niet uit te leggen Reizigersorganisatie ROCOV

Woordvoerder Ben Mouw van reizigersorganisatie ROCOV noemt de verschillende tarieven op de lijnen tussen Utrecht en Gelderland op zijn zachtst gezegd 'raar'. 'Over Ede heb ik nog geen klachten gehoord, maar dit is voor de reiziger niet uit te leggen.'

'Neem een ov-chipkaart'

Zolang het verschil in losse kaartjes voortduurt raadt Keolis-woordvoerster Ruiter busreizigers aan een ov-chipkaart aan te schaffen. 'Reizen met een ov-chipkaart is altijd goedkoper, dan het kopen van losse kaartjes.' Volgens haar worden reizigers de komende weken hierop gewezen.

De tarieven tussen Syntus Gelderland en Syntus Utrecht verschillen overigens ook bij een ov-chipkaart, geeft Ruiter toe. Het kilometertarief is bij Syntus Gelderland 0,166 eurocent, dat bij 'de buren' in Utrecht 0,143 eurocent.

Ruiter: 'Op de Veluwe hanteren wij andere tarieven dan in de provincie Utrecht. Op de lijnen waar we nu over praten worden abonnementen over en weer geaccepteerd. Ook het kilometertarief is hetzelfde als mensen met hun ov-chipkaart inchecken, op de Veluwelijnen hanteren wij het Veluwe-tarief en op de Utrechtlijn het Utrecht-tarief.'

Het advies van de redactie: hebt u in de regio Ede een ov-chipkaart en wilt u zo goedkoop mogelijk reizen? Wacht tot de blauwe bus voorbij is, er kan een rood-witte bus langskomen.