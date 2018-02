Debat WMO Lingewaard: motie van wantrouwen als er geen excuses komen

ANGEREN - 'Ik wil excuses van de wethouder voor alle inwoners van Lingewaard.' En zo niet, dan dient ze een motie van wantrouwen in tegen wethouder Sluiter. Dat zegt fractievoorzitter Carla Claassen van de SP.

Vanavond debatteert de gemeenteraad van Lingewaard over de resultaten van een onderzoek naar vermeende misstanden bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Aanleiding voor het onderzoek en het debat van donderdagavond is een ontdekking die Claassen deed. Ze is fractievoorzitter van de lokale SP en gebonden aan een rolstoel. Per toeval kwam ze er achter dat er twee versies bestaan van het WMO-advies voor haar. In het ene heeft ze recht op hulp. In de andere niet. Het Medisch Tuchtcollege tikte onlangs de keuringsarts op de vingers die hiervoor verantwoordelijk was.

Het onderzoek dat volgde handelt niet over de zaak van Claassen. Daar buigt de rechter in Arnhem zich eind maart over. De onderzoekers keken wel naar hoe de WMO in het algemeen door de gemeente Lingewaard wordt uitgevoerd. Overwegend goed, is de conclusie. Er zijn wel verbeteringen nodig.

'Ze laten mensen letter aan hun lot over'

Claassen is het daar niet mee eens. Het onderzoeksrapport schetst een te rooskleurig beeld, vindt zij. Volgens haar geven de cijfers die zijn gebruikt een vertekenend beeld. Veel mensen die buiten de boot vallen voor hulp, staan niet op papier.

'Ze laten mensen lekker aan hun lot over', stelt Claassen verontwaardigd. 'Het college zegt dat ze mensen zelfredzaam willen maken. Maar ze maken mensen afhankelijk van mantelzorgers.' Dat levert de gemeente volgens Claassen veel geld op. 'Ze hebben in 2016 1,8 miljoen bespaard op woningaanpassingen en voorzieningen. Geld verdwijnt in de Algemene Reserve. Daar gaan we dan leuke andere dingetjes van doen.'

'Hij zal door het stof moeten'

Ze wil excuses van de wethouder. Aan alle inwoners van Lingewaard. 'Hij zal door het stof moeten', vindt Claassen. 'In principe zou je een motie van wantrouwen tegen het hele college in kunnen dienen. Die staan achter Sluiter.'

Het is niet ondenkbaar dat haar motie van wantrouwen veel te weinig steun krijgt. 'Die kans is groot', erkent ze. 'Maar dan hebben die raadsleden echt een plaat voor hun kop.' Desondanks zegt ze de motie toch in te dienen bij het uitblijven van afdoende excuses. Om een daad te stellen.

