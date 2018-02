Rijk trekt portemonnee voor tunnel in Apeldoorn

APELDOORN - Er komt definitief een tunnel onder het spoor bij de Laan van Osseveld. Het Rijk ziet de noodzaak van een tunnel op deze locatie en wil meebetalen.

De spoorovergang aan de Laan van Osseveld is al jarenlang een knelpunt in de Ringweg, omdat de spoorbomen verschillende keren per uur naar beneden gaan. Met een tunnel onder het spoor, wordt het verkeer niet langer belemmerd en kan het blijven doorrijden.

De gemeente Apeldoorn gaat onderzoeken of een dubbelbaans tunnel mogelijk is. Belangrijke argumenten om hiervoor extra geld uit te trekken, zijn dat de aansluitende wegen ook twee keer twee rijbanen hebben (of krijgen) en de route ook gebruikt wordt voor omleidingen bij calamiteiten op omliggende snelwegen.

Daarnaast gaat een tunnel ongeveer veertig jaar mee. In die tijd is een toename van het autoverkeer te verwachten. Als blijkt dat een enkelbaans tunnel toch te weinig capaciteit biedt, is het de vraag of de tunnel verbreed kan worden. Als dat kan, zal dat een veelvoud zijn van de meerkosten wanneer het direct wordt aangelegd.

Wethouder is blij

Wethouder Kruithof is blij met de toezegging van het Rijk. 'We zijn hier al een hele tijd mee bezig en het is goed te zien dat onze inspanningen nu resultaat opleveren. We kunnen zo verder werken aan een goede bereikbaarheid en ontsluiting van onze stad.'

Een dubbelbaans tunnel kost in totaal 22 miljoen euro. Dat is in de uitvoering 4,2 miljoen euro duurder dan de variant met enkele rijstroken. De nieuwe gemeenteraad neemt in de loop van het jaar een besluit over deze extra investering.