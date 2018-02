Deel dit artikel:











ANWB verwacht 20 procent meer pechgevallen door ijzige kou Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De ANWB verwacht de komende dagen extra drukte. Door de Siberische kou die op komst is zullen er veel meer pechgevallen ontstaan. In Gelderland zakken de temperaturen tot 10 of zelfs 12 graden onder nul.

Tot en met zondag verwacht de ANWB ongeveer 10 procent meer pechgevallen. Veel mensen vertrekken dan op wintersport en kruisen daardoor automatisch onze provincie. Ze doen er overigens goed aan hun accu nog even te laten doormeten, want 'min 20 in bijvoorbeeld Oostenrijk is voor een Nederlandse accu best heftig', aldus een woordvoerder. Extra mensen ingezet Maandag, dinsdag en woensdag zet de Wegenwacht zeker veertig extra medewerkers in op de weg; dan wordt 20 procent meer pechgevallen verwacht. Ook op de alarmcentrales zijn er extra mensen aan het werk. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl