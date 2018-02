Politie treft levensgevaarlijke hennepkwekerij aan

HATTEM - In een woning van een appartementencomplex in Hattem heeft de politie woensdagavond een hennepkwekerij aangetroffen. Er was al een vermoeden dat er een hennepkwekerij in een ruimte op de begane grond aanwezig zou zijn.

De politie wist dat er om 21.15 uur een persoon in de woning aanwezig zou zijn en ging op dat tijdstip de ruimte binnen. De man was op dat moment bezig de hennepplanten van water te voorzien. Hij is aangehouden.

In totaal werden 241 hennepplanten aangetroffen. De hennepkwekerij is in beslag genomen en de planten vernietigd. De politie meldt dat ze concrete aanwijzingen hebben gevonden dat er al eens geoogst is.

'Een dergelijke kwekerij in een appartementencomplex is zeer gevaarlijk. Als er brand uitbreekt zijn de gevolgen in zo'n complex niet te overzien', zegt de politie.