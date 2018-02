Deel dit artikel:











Man langer vast in zaak dode vrouw Hattem Foto: Omroep Gelderland

HATTEM - De verdachte, die mogelijk betrokken was bij de dood van een vrouw in Hattem, blijft in ieder geval nog 14 dagen vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris donderdag besloten.

De 34-jarige vrouw werd maandagavond dood aangetroffen in een bovenwoning aan de Kraaijenbergstraat. Volgens meerdere buren was ze zwanger. De verdachte woonde in hetzelfde huis als het slachtoffer, meldt de politie. Die wil in verband met de privacy geen uitspraken doen over hun relatie. Volgens meerdere buren gaat het om haar vriend. Zie ook: Dode vrouw was zwanger, zeggen buren

Dode vrouw gevonden in huis Hattem; verdachte aangehouden