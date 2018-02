Deel dit artikel:











Provincie trekt geen 1,3 miljoen euro uit voor Beunings zandtransport

ARNHEM - De provincie Gelderland ontkent dat 1,3 miljoen euro is toegezegd aan de gemeente Beuningen. 'Er is overleg geweest, maar er is nooit toegezegd dat de provincie 1,3 miljoen zou bijdragen', aldus de woordvoerster van gedeputeerde Jan Markink.

Geschreven door Mediapartner Omroep RN7

Volgens de Beuningse wethouder Piet de Klein was met de provincie overeengekomen dat zij eenderde deel zou bijdragen aan de kosten voor het zandtransport van de Beuningse Plas naar Daanen-Noord in Nijmegen, waar het zand verder verwerkt wordt. Ook bijdrage Nijmegen onzeker Ook de gemeente Nijmegen zou bijdragen aan de kosten, maar ook dat is niet zeker. Nijmegen zou volgens De Klein eveneens 1,3 miljoen euro bijdragen. In een verslag van een bijeenkomst op 11 december 2017 zegt Nijmegen toe 375.000 euro bij te dragen, vanwege extra kosten die gemaakt moeten worden door het uitblijven van een transportband. Daarnaast wil Nijmegen tot vijftig procent van de verwachte kosten (2.725.000 euro) delen met de gemeente Beuningen. De Nijmeegse wethouder Zoetelief zei tijdens de raadsvergadering van woensdagavond: 'Het is een informeel document waarin wij ons licht laten schijnen over bepaalde zaken die hierbij komen kijken. Er zijn inmiddels ook al excuses gemaakt.' Bij de bijeenkomst waren mensen van de gemeente Nijmegen en Beuningen aanwezig: wethouders Velthuis, Zoetelief, Driessen en De Klein, burgemeester Bruls, en gemeentelijke medewerkers Kocken, Sprangers, Wildeboer en Hell. Verder werd op de bijeenkomst besproken dat gezamenlijk zou worden opgetrokken in de communicatie naar buiten, Beuningen wilde eerst de gemeenteraad in vertrouwelijkheid informeren. Zie ook: Spoeddebat over zandwinning in Beuningen