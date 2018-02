Volg hier live de rechtszaak tegen de gijzelnemer uit Arnhem

ARNHEM - De 58-jarige Frans S., die op 3 mei vorig jaar meerdere mensen gijzelde in de Arnhemse wijk Klarendal, staat vandaag voor de rechter.

Frans S. nam vier handhavers van de gemeente Arnhem in gijzeling. Twee van hen werden kort na het begin van de gijzeling vrijgelaten om een brief aan de politie over te dragen. Wat in die brief stond, is niet bekendgemaakt.

Vanwege de gijzeling werd een deel van de wijk Klarendal urenlang afgesloten en trad een arrestatieteam van de politie met zwaar materieel op. Boven de wijk cirkelden twee politiehelikopters. De man zei dat hij een bomvest om had, maar deze bleek nep te zijn. Wel had S. messen bij zich. Bij zijn aanhouding moest hij zich uitkleden om te kijken of hij geen explosieven of wapens op zijn lichaam droeg.

Wanhoopsdaad

'Het was een wanhoopsdaad. Een gekke stunt', zo zei hij zelf tijdens de pro-formazitting in juli vorig jaar. Het enige wat hij wilde bereiken was aandacht voor zijn medische situatie. De man had namelijk al problemen met z'n hart en nieren en hij is diabeet. Hij was nog maar net uit het ziekenhuis ontslagen toen de sociale dienst hem wees op zijn sollicitatieplicht, zei hij. En dat viel compleet verkeerd.

