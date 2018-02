De uittips van Esther: Wandelen in Vorden, eieren bekijken bij Reurei, bier drinken bij het Moutbierfestival.

ARNHEM - En wil je er dit weekend op uit dan heeft Esther nog een paar leuke tips voor je:

Wandelen door kasteeltuin in Vorden

In de tuinen van Kasteel de Wildenborch in Vorden kun je dit weekend genieten van grote velden sneeuwklokjes en winterakonieten. Tijdens de Opentuinen dagen zaterdag en zondag loop je een route langs de mooiste doorkijkjes en plekjes. Voor een lekker hapje en een drankje kun je terecht bij de theeschenkerij.

Kunstwerken op eieren bij Reurei

Altijd al bijzondere eieren willen zien, ja dan moet je dit weekend naar Apeldoorn. Bij de paaseierenmarkt Reurei kun je namelijk de meest bijzondere kleine kunstwerkjes zien, maar dan wel op een ei. Kunstenaars uit heel Europa komen naar de markt om daar hun eierkunstwerk te laten zien.

Speciaalbieren proeven in de Eusebiuskerk

Ben je gek op speciale bieren? Dan is de eerste wintereditie van het Mout Bierfestival in de Eusebiuskerk in Arnhem misschien wat voor je. Je kunt er het hele weekend verschillende bieren proeven, workshops volgen en uit je dak gaan op de dansvloer.

Rondleiding Honigcomplex

Wil je meer weten over de rijke historie van het Honigcomplex? Kom dan 24 februari naar Nijmegen, dan word je rondgeleid

door het complex en maak je ook kennis met de huidige ondernemers en bedrijven.

Gelredag 19, zaterdag 24 februari:

Op zaterdag 24 februari staat de Gelredag volledig in het teken van de Vrede van Nijmegen. De Ridders van Gelre nodigen u uit in Museum het Valkhof en het Stadhuis van Nijmegen, tussen 10 en 12 uur gratis te bezoeken. Speel het Vrede van Nijmegenspel en bezoek de zaal waar onderhandeld is voor de Vrede. Kom ontdekken!