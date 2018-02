Deel dit artikel:











Draak van een beeld terug bij eigenaar Foto: Politie Nijmegen-Noord

GROESBEEK - De politie heeft donderdagmiddag een draak met zijn rechtmatige eigenaar herenigd. Het houten beeld stond in een tuin in Groesbeek. Een dief uit Nijmegen had het kunstwerk meegenomen.

Een wijkbewoner uit Nijmegen herkende het beeld van een oproep op Facebook en schakelde de politie in. Agenten zijn naar de woning gegaan en troffen het beeld inderdaad aan. De drakendief is aangehouden en het beeld weer terug bij de eigenaar in Groesbeek. 'Men was erg blij de draak zo snel weer terug te hebben', aldus de politie. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl