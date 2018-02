De oudste inwoonster van Gelderland is jarig

RHEDEN - Ze is de oudste inwoonster van Gelderland en vandaag is ze jarig, mevrouw Jantje van Bongers-Van Steenbeek uit Rheden. Liefst 109 kaarsjes staan er op de taart. Ze is geboren op 23 februari 1909, dus nog voor het begin van de Eerste Wereldoorlog.

Twee jaar geleden was Omroep Gelderland ook op haar verjaardag in zorgcentrum Rhederhof en toen vertelde mevrouw Bongers: 'Het gaat allemaal vanzelf. Het geheim is de rug met koud water wassen. En Dove gebruiken.'

Rozen en bonbons

Mevrouw Van Bongers-Van Steenbeek heeft haar jeugd doorgebracht met haar drie zussen in Wolfheze. Later is ze getrouwd met Gerrit van Bongers. De heer Van Bongers was schipper en dus ging mevrouw Van Bongers-Van Steenbeek mee het water op. Samen kregen ze zeven kinderen. De heer Van Bongers overleed op 83-jarige leeftijd.

Mevrouw Van Bongers-Van Steenbeek vindt het erg leuk dat de nieuwe burgemeester op bezoek komt. Traditiegetrouw zal de burgemeester rozen en bonbons voor haar meenemen.

