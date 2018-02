Politie stuit op drugslab

LUNTEREN - De politie heeft in Lunteren een drugslab opgerold.

In een loods bij een woonboerderij aan de Meulunterseweg werden enkele duizenden liters aan drugsafval gevonden. Het afval zat in een groot aantal vaten.

Het is nog onduidelijk of in de loods ook drugs werden gemaakt. De Landelijke Eenheid van de politie heeft de zaak in onderzoek. Er zijn bij het drugslab geen mensen aangehouden.

Volgens een politiewoordvoerder waren er wel mensen op het terrein aanwezig toen de vondst werd gedaan. Onderzoek moet uitwijzen wat zij met het lab te maken hebben.